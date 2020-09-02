Путин отреагировал на смерть Клюева

Актера любили и коллеги, и зрители

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста страны Бориса Клюева, который скончался накануне на 77-м году жизни.

Глава государства отметил, что Клюев принадлежал к хранителям легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа.

"Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора", - говорится в телеграмме. (Цитата по ТАСС).

Актер оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал его, добавил Путин.

Борис Клюев скончался 1 сентября от онкологического заболевания в Москве в возрасте 76 лет. Актера похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября.

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