Депутаты Мосгордумы встретились с префектом ЗАО и передали просьбы москвичей

Парламентарии обсудили с ним вопросы экологии, реновации и капремонта

Депутаты Мосгордумы отчитались о встрече с префектом Западного административного округа Алексеем Александровым. Парламентарии обсудили с ним вопросы экологии, реновации и капремонта.

В частности, депутат Мосгордумы Валерий Головченко сообщил АГН "Москва", что передал префекту вопросы жителей, которые касаются расположения новых домов, очередности переезда и других нюансов.

"Ко мне обратились жители поселка Лазенки в Ново-Переделкино. Те, кто живет в домах, попавших под реновацию, хотели бы получить новое жилье в своем родном поселке. Однако это будет возможно не в самое ближайшее время, поскольку город пока не планирует возводить там многоквартирные дома: к ним невозможно проложить нужные коммуникации, инфраструктура района не приспособлена для этого", - заявил Головченко.

В ответ префект предложил следующее: если жители хотят переселиться в ближайшее время, то им предлагают жилье в других микрорайонах Ново-Переделкино, либо в Солнцево. В ином случае необходимо подождать.

Экологическую ситуацию в промзоне "Очаково" подняла на встрече с Александровым депутат столичного парламента Татьяна Батышева. Ранее жители домов жаловались на запах гари.

"По словам префекта Александрова, некоторое время назад вблизи дома 3 по Очаковскому шоссе было пресечено незаконное сжигание мусора, и сейчас ведутся работы по очистке территории - может быть, запах шел оттуда. Однако станция экомониторинга, которая работает в районе, серьезных нарушений в последнее время, по словам Александрова, не фиксирует", - сказала Батышева.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов также обсудил с префектом вопросы, связанные с реновацией. По его словам, в районе Проспект Вернадского несколько домов расселено почти полностью, но несколько семей еще остаются - и это небезопасно.

"В каждой из частично расселенных пятиэтажек остается не более десятка семей, в частности в доме 49 и 51 по улице Удальцова. Я уже направлял обращение по этой ситуации в координирующее программу ведомство. Людям пока не подобраны соответствующие квартиры. Но важно ускорить это процесс, поскольку проживание в почти пустом доме весьма небезопасно. Его сложно содержать должным образом и с точки зрения ЖКХ, и с точки зрения общественной безопасности. Префект поддержал меня в данном вопросе, и будем искать решения", - заявил Козлов.

Депутат также передал префекту просьбу жителей, проживающих по адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, корп. 1, о переносе капремонта на более ранний срок из-за проблем с фасадом и кровлей. Александров также пообещал поддержать в этом вопросе.

"Сейчас жителям нужно провести собрание по этому поводу. Со своей стороны я уже направил обращение в Фонд капремонта", - заключил Александр Козлов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"