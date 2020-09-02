ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотни жителей Ростовской области покинули свои дома из-за бушующих пожаров

19:52
  • среда
  • 02 сентября 2020

Спасатели эвакуировали третий по счету хутор

Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 гектаров.
От Камчатки до Воронежа: в российских регионах бушуют природные пожары

Огонь бушует в четырех районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тарасовском районе. В Красносулинском районе пожар удалось локализовать, пишет "Интерфакс".

Уже из третьего по счету населенного пункта - хутора Патроновка в Тарасовском районе – проводится эвакуация местных жителей. Огонь пока не добрался до жилых домов, людей вывели превентивно. Всего в хуторе проживали около 100 человек.

Ранее около 100 человек были эвакуированы из хутора Дубы, еще около 140 человек самостоятельно покинули станицу Митякинская.

В общей сложности к тушению лесных пожаров привлечены более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200. В Тарасовский район выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вертолет МЧС РФ тушит лесные пожары
Вертолет МЧС РФ тушит лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.