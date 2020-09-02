Сотни жителей Ростовской области покинули свои дома из-за бушующих пожаров

Спасатели эвакуировали третий по счету хутор

Площадь лесных пожаров в Ростовской области увеличилась до 170 гектаров.

Огонь бушует в четырех районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тарасовском районе. В Красносулинском районе пожар удалось локализовать, пишет "Интерфакс".

Уже из третьего по счету населенного пункта - хутора Патроновка в Тарасовском районе – проводится эвакуация местных жителей. Огонь пока не добрался до жилых домов, людей вывели превентивно. Всего в хуторе проживали около 100 человек.

Ранее около 100 человек были эвакуированы из хутора Дубы, еще около 140 человек самостоятельно покинули станицу Митякинская.

В общей сложности к тушению лесных пожаров привлечены более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200. В Тарасовский район выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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