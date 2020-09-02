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Полина Гагарина показала фото подросшего сына

20:07
  • среда
  • 02 сентября 2020

Фанаты певицы сочли, что мальчик - вылитый Андрей Губин

Певица Полина Гагарина опубликовала в своем инстаграме фотографию сына Андрея.

"Мой мальчик, уже совсем взрослый и за это лето возмужавший просто невероятно! Любознательный и очень самостоятельный", - подписала снимок певица.

Пользователь zhe_rom оставила под фотографией комментарий, который собрал уже больше 400 лайков: "Очень похож на Андрея Губина в том же возрасте". "Да, очень похож", "Прям с языка сняли", "Точно", - пишут в ответ фанаты Гагариной.

Под фотографией восторженные комментарии также оставили российские звезды. Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Игорь Крутой, Анна Чиповская и другие восторгаются красотой сына Гагариной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Polina Gagarina �������� (@gagara1987) on

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