В Москве вооруженный мужчина взял в заложники капитана теплохода

Инцидент произошел на Воробьевых горах

В Москве на Воробьевых горах вооруженный мужчина ворвался на палубу корабля и захватил в заложники капитана.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Нарушитель задержан, пишет telegram-канал "112".

Источник "Ленты.ру" утверждает, что никакого оружия у мужчины не было – просто пьяный пассажир вошел в рубку прогулочного теплохода и потребовал остановиться у ближайшего причала, чтобы он мог сойти.

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