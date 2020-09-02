В Москве вооруженный мужчина взял в заложники капитана теплохода

Инцидент произошел на Воробьевых горах
В Москве на Воробьевых горах вооруженный мужчина ворвался на палубу корабля и захватил в заложники капитана.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Нарушитель задержан, пишет telegram-канал "112".
Источник "Ленты.ру" утверждает, что никакого оружия у мужчины не было – просто пьяный пассажир вошел в рубку прогулочного теплохода и потребовал остановиться у ближайшего причала, чтобы он мог сойти.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"