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Депутат МГД Ольга Мельникова предлагает расширять возможности стажировок для подростков

20:17
  • среда
  • 02 сентября 2020

Парламентарий предложила выделить в Законе о молодежи понятие "юношество"

Московская программа стажировок для подростков 14-18 лет показала хорошие результаты, заявила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова. По ее мнению, столица должна расширять возможности для подростков по добровольной общественной работе.

Член комиссии по экономической и социальной политике рассказала изданию "Аргументы и факты", что в общественную работу в период пандемии коронавируса пришли тысячи московских школьников, и для многих это был первый опыт.

В частности, ребята проходили стажировки в проекте "Московское долголетие". Они помогли организовать 1,6 тысячи занятий на открытом воздухе, а также приняли около 2 тысяч заявок от пенсионеров на запись в проект. В результате к занятиям были привлечены 500 новых участников.

"Множество людей, которые раньше не участвовали в общественной работе, пришли в волонтерское движение: доставляли лекарства и продукты пожилым москвичам. Этот порыв помочь ближнему коснулся всех, даже подростков, которых у нас принято считать равнодушными, апатичными, ничем не интересующимися", - отметила Ольга Мельникова.

Чтобы дальше развивать варианты программы для молодых людей, депутат предложила выделить в Законе о молодежи понятие "юношество", чтобы проекты для подростков были целевыми и учитывали особенности этого возраста.

Законодательная инициатива по введению в московский Закон о молодежи нового понятия готова. Поправки будут внесены на обсуждение депутатского корпуса уже осенью.

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