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Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

20:24
  • среда
  • 02 сентября 2020

Кремль готов оказать медицинскую помощь

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.

Об этом заявил его личный врач Альберто Дзангрилло. 83-летний политик находится в домашней изоляции, болезнь проходит без симптомов.

Берлускони продолжает работать дистанционно, его партия "Вперед, Италия" участвует в местных выборах, запланированных на сентябрь.

В Кремле сообщили, что в случае необходимости к экс-премьеру прибудет медицинская помощь из России.

"Уверен, что, если это потребуется, президент даст необходимые указания", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известно, что Берлускони – давний друг Владимира Путина. После отставки Берлускони с поста премьер-министра Италии у них сохранились дружеские отношения.

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