Как Крым и Севастополь решают проблему с острой нехваткой воды

Из-за аномально жаркого сезона на полуострове пересохли реки, водохранилища обмелели до критических отметок

В обострении проблемы водоснабжения Севастополя и всего Крыма свою роль сыграл и природный фактор. В этом году российский полуостров столкнулся с рекордной засухой. В прошлом месяце там практически не выпало ни капли дождя. В результате основные реки, подающие воду в крымские хранилища, обмелели и пересохли. Сейчас на полуострове вводятся графики подачи воды.

Из-за засухи на Симферопольском водохранилище прекратились санитарные сбросы воды в Салгир, ту часть реки, которая проходит через Симферополь. В результате русло пересохло, и здесь уже образовалась густая растительность. Хотя год назад коммунальщики очистили дно в рамках реконструкции набережной.

Эти заросли - русло реки Альмы. Одна из самых плодородных долин Крыма осталась без воды. А это уже живописный каньон в районе Бахчисарая. От реки Кача не осталось и следа. Пересохли Черная и самая полноводная река полуострова Бельбек.

- Посмотрите, реально, воды нет. Просто нет воды. Там вон еще лужа есть какая-то, но река, речка Биюк-Карасу – сухая.

Сейчас нет ни рыбы, ни таких луж. Поражаются даже ученые. Впервые за историю гидрометеорологических наблюдений пересохла река Тонас.

"Притоки, которые должны были быть за этот период, получились в объеме где-то 6% от многолетних наблюдений, которые у нас есть с 1955 года. Мы должны были получить притоков до 1 сентября, начиная с 1 января, порядка 32 миллионво, а мы получили 8 миллионов 700 тысяч", - заявил Игорь Вайль, председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Прекратилось поступление воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища. Объемы резервуаров, снабжающих крымскую столицу, снизились до критической отметки – 18%. Ситуацию могут изменить только обильные осадки. Причем, выпасть они должны на северной стороне главной гряды Крымских гор.

"На Ай-Петри за год должно выпасть 1000 миллиметров осадков. А, например, в этом году выпало всего 50", - сообщила Татьяна Любецкая, начальник Гидрометцентра Крыма.

Суточный расход уже снизили со 160 миллионов кубометров воды в сутки до 110. Это примерно тот объем, который поступает в Симферополь из трех артезианских источников и по трубопроводу из Тайганского водохранилища. В планах - запуск еще 13 небольших скважин. В регионе создан оперативный штаб. Главная задача сейчас - использовать любые возможности для экономии воды.

"Мы там сидели, смотрели, вплоть до самых фантастических, по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала и покрытия зеркала воды различными способами. Попробуем все варианты. Готовимся к худшей картине", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Светлана Николаевна экономит воду уже не один десяток лет. Но впервые на ее грядках нет огурцов, помидоров и перцев. Воды не хватило и винограду. Ягоды засыхают без влаги.

Ее квартал в старом районе Симферополя должны были подключить к центральному водоснабжению только в этом году. Даже счетчики установили. Но воду пока привозят по-старому – наполняют резервуары.

"Вот, полтора куба воды нам дают. Каждую неделю. Мы и за это благодарны. Вот так, стараемся экономить. Недельку стираемся, купаемся. Другую недельку – у меня цветочки бабушка любит. Прыскаю немножко", - говорит Светлана Шилкова, житель Симферополя.

Уже завтра в похожей ситуации окажутся жители Симферопольского, Бахчисарайского и Белогорского районов. Начинается второй этап ограничений подачи воды. Для большинства – это два раза в день по три часа. В некоторых кварталах – меньше. В столице Крыма сейчас устанавливают дополнительные емкости с водой.

"В среднем установка одной бочки занимает 15 минут. Вместе с переездами - полчаса. Ну и таким образом в день 20-25 бочек устанавливаем", - сказал инженер Константин Федченко.

В худшем случае - воду будут давать через день. Так уже было в 1994 году. Ограничения тогда сохранялись в течение пяти месяцев. И это при наличии днепровской воды. До 2014 года северо-крымский канал обеспечивал до 85% потребностей жителей полуострова. Затем Украина объявила водную блокаду. Три месяца назад депутаты Госдумы отправили по этому поводу обращение в ООН. Организация отреагировала, попросив предоставить сведения о водоснабжении полуострова и действиях Киева.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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