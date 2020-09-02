Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса в период пандемии

Перебоев с поставками продовольствия на внутренний рынок не было, заявил премьер

Агропромышленный комплекс России в период пандемии сработал надежно, не допустив перебоев с поставками продовольствия на внутренний рынок. Об этом на коллегии Минсельхоза заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также выразил уверенность, что урожай зерна в этом году будет не хуже, чем в прошлом.

Глава правительства подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов отрасли остается рост экспорта продукции, передает "ТВ Центр". Это станет возможным не только за счет продукции крупных агрохолдингов, но и благодаря работе малого бизнеса. Фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объемы сельхозпродукции больше чем на треть. Хорошими темпами развивается производство мяса, молока, детского питания и чая. Серьезный шаг вперед сделала агронаука, за прошлый год получено 18 новых сортов и гибридов сельхозкультур, разработаны десятки новых технологий.

"Важно, чтобы к этим перспективным разработкам и дальше привлекали молодежь, тех, кому предстоит внедрять цифровые технологии в повседневную практику аграрного сектора экономики. Однако молодые специалисты поедут работать на село, только если убедятся, что жить там можно не хуже, чем в городе. Важно продолжить работу по развитию сельских территорий. Строить дороги и дома, открывать школы и ФАПы, ремонтировать клубы и проводить интернет. Делать все, чтобы людям на селе жилось комфортно", - заявил премьер.

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