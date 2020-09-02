ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин оценил работу агропромышленного комплекса в период пандемии

22:32
  • среда
  • 02 сентября 2020

Перебоев с поставками продовольствия на внутренний рынок не было, заявил премьер

Агропромышленный комплекс России в период пандемии сработал надежно, не допустив перебоев с поставками продовольствия на внутренний рынок. Об этом на коллегии Минсельхоза заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также выразил уверенность, что урожай зерна в этом году будет не хуже, чем в прошлом.

Глава правительства подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов отрасли остается рост экспорта продукции, передает "ТВ Центр". Это станет возможным не только за счет продукции крупных агрохолдингов, но и благодаря работе малого бизнеса. Фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объемы сельхозпродукции больше чем на треть. Хорошими темпами развивается производство мяса, молока, детского питания и чая. Серьезный шаг вперед сделала агронаука, за прошлый год получено 18 новых сортов и гибридов сельхозкультур, разработаны десятки новых технологий.

"Важно, чтобы к этим перспективным разработкам и дальше привлекали молодежь, тех, кому предстоит внедрять цифровые технологии в повседневную практику аграрного сектора экономики. Однако молодые специалисты поедут работать на село, только если убедятся, что жить там можно не хуже, чем в городе. Важно продолжить работу по развитию сельских территорий. Строить дороги и дома, открывать школы и ФАПы, ремонтировать клубы и проводить интернет. Делать все, чтобы людям на селе жилось комфортно", - заявил премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сбор урожая клубники
Сбор урожая клубники
Пшеница
Пшеница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.