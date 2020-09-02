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Новак рассказал, сколько стоила бы нефть без сделки ОПЕК+

22:35
  • среда
  • 02 сентября 2020

Соглашение стабилизировало рынок нефти

Соглашение ОПЕК+ стабилизировало рынок нефти. Без него цена барреля была бы сегодня не 45, а около 10-20 долларов. Такую оценку дал министр энергетики России Александр Новак, передает "ТВ Центр".

Он напомнил, что на первом этапе сделки - с мая по июль - Россия сокращала добычу примерно на 19 процентов. Соглашение вступило в силу 1 мая и суммарно страны-участницы снизили добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Почти половина пришлась на два основных добывающих государства ОПЕК-Плюс - Россию и Саудовскую Аравию.

По оценке Минэнерго России, добыча газа в нашей стране в этом году также может упасть, но всего на 10 процентов. При этом экспорт сжиженного газа должен сохраниться на уровне прошлого года или даже превысить его.

Помимо падающего мирового спроса на топливо, на эти показатели могут повлиять и политические моменты. Так, США продолжают угрожать санкциями участникам строительства газопровода "Северный поток-2". Однако канцлер Германии Ангела Меркель ещё раз подтвердила позицию Берлина: трубопровод будет достроен, несмотря на противодействие США.

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