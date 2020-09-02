Российскую школу закрыли на карантин на второй день учебы

Детей перевели на дистанционное обучение
В Екатеринбурге школу закрыли на карантин из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников.
Речь идет об образовательном учреждении №148. Школа будет закрыта с 3 сентября на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора. В ближайшее время учителей и других работников школы обследуют на COVID-19.
Всех учеников временно перевели на дистанционное обучение, сообщила агентству URA.RU пресс-секретарь городского департамента образования Екатерина Катыхина.
Учебный год во всех школах Свердловской области начался очно. Преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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