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Российскую школу закрыли на карантин на второй день учебы

20:58
  • среда
  • 02 сентября 2020

Детей перевели на дистанционное обучение

В Екатеринбурге школу закрыли на карантин из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников.

Речь идет об образовательном учреждении №148. Школа будет закрыта с 3 сентября на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора. В ближайшее время учителей и других работников школы обследуют на COVID-19.

Всех учеников временно перевели на дистанционное обучение, сообщила агентству URA.RU пресс-секретарь городского департамента образования Екатерина Катыхина.

Учебный год во всех школах Свердловской области начался очно. Преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы.

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