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Женщина погибла в результате пожаров в Ростовской области

21:53
  • среда
  • 02 сентября 2020

Введен режим ЧС

В Ростовской области в результате лесных пожаров погиб человек.

Жертвой оказалась 85-летняя жительница Ковалевского сельского поселения Красносулинского района, ее дом сгорел. Всего в населенном пункте сгорели 26 строений, 11 из которых – жилые дома. Практически все они уничтожены дотла, пишет ТАСС.

По последним данным, лестные пожары в Ростовской области бушуют на территории четырех районов на площади около 170 гектаров. Из трех населенных пунктов в Тарасовском районе, где сложилась наиболее сложная обстановка, эвакуированы порядка 350 человек. На территории Митякинского сельского поселения введен режим ЧС.

В общей сложности к тушению лесных пожаров привлечены более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200. В Тарасовский район выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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