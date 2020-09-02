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"Мама что-то раскисла": Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта

21:56
  • среда
  • 02 сентября 2020

Врачам пока не удается стабилизировать состояние женщины

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее мама после инсульта пока останется в Крыму, так как врачи не рекомендуют перевозить женщину в Москву. Дело в том, рассказала Кудрявцева, что состояние матери пока не удаётся стабилизировать.

В Крыму экстренно госпитализировали мать Леры Кудрявцевой
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"Весь день провела у мамы, беседовала и знакомилась с врачами. Отличная молодая команда… успокоили, заверили, что все под контролем, но пока состояние не стабилизируется, перевозить в Москву не рекомендуют . Мама что- то раскисла. Но я верю, что все будет хорошо", – написала в инстаграме телеведущая.

Кудрявцева поблагодарила врачей, медсестер и санитарок за работу. По ее словам, она убедилась в появлении нового поколения врачей.

 

В конце августа маму Кудрявцевой экстренно госпитализировали в клинику с инсультом. Женщина получает интенсивное лечение в больнице Семашко.

"Лерочка!! Передай маме привет и обязательно скажи, что соседи по Болгарии очень переживают и желаю полного Выздоровления", - пишет в комментариях под постом Кудрявцевой певица Лолита. Теплые слова оставили и другие звезды, в том числе Эвелина Бледанс и Денис Клявер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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