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Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix

22:58
  • среда
  • 02 сентября 2020

Пара займется кино

Принц Гарри и Меган Маркл решили заняться производством кино и телешоу. В среду стало известно, что пара подписала многолетний контракт с онлайн-кинотеатром Netflix.

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Как пишет американская газета The New York Times, Netflix будет платить продюсерской компании Гарри и Меган за производство документальных и художественных фильмов, телешоу и передач для детей.

Финансовые условия контракта и другие детали пока не раскрываются.

Ранее СМИ писали о намерении пары заняться озвучкой кино и благотворительными проектами после того, как они лишились финансирования со стороны королевской семьи.

В июне сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с нью-йоркским агентством Harry Walker Agency.

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