Политолог: Германия всегда разделяла бизнес и политику

На вопросы ответил Константин Симонов

Будет ли Германия до конца отстаивать свою позицию? Готов ли Вашингтон пойти на крайние меры, чтобы разорвать газовые нити, которые связывают Западную Европу с Россией. И как могут повлиять на судьбу "Северного потока - 2" президентские выборы в США. Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час".

На вопросы Алексея Фролова ответил политолог, директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Это не первый политический кризис между Россией и Германией. Всегда Германия придерживалась позиции, что несмотря на политические претензии, она настаивает, что "Северный поток - 2" нужен, прежде всего, для энергетической безопасности ЕС. Крупнейшая экономика Европы не может жить без поставок российских энергоносителей. Поэтому я тоже надеюсь, что это логика разделения бизнеса и политики останется", - отметил он.

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