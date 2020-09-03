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Политолог: Германия всегда разделяла бизнес и политику

08:27
  • четверг
  • 03 сентября 2020

На вопросы ответил Константин Симонов

Будет ли Германия до конца отстаивать свою позицию? Готов ли Вашингтон пойти на крайние меры, чтобы разорвать газовые нити, которые связывают Западную Европу с Россией. И как могут повлиять на судьбу "Северного потока - 2" президентские выборы в США. Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час".

На вопросы Алексея Фролова ответил политолог, директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Это не первый политический кризис между Россией и Германией. Всегда Германия придерживалась позиции, что несмотря на политические претензии, она настаивает, что "Северный поток - 2" нужен, прежде всего, для энергетической безопасности ЕС. Крупнейшая экономика Европы не может жить без поставок российских энергоносителей. Поэтому я тоже надеюсь, что это логика разделения бизнеса и политики останется", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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