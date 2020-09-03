В Ростовской области ввели режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров

Задействованы сотни спасателей

В Ростовской области тушат крупные природные пожары вблизи населенных пунктов. С огнем сейчас борются в двух районах - в одном из них введен режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

В среду пламя перекинулось на жилые строения, два человека погибли. Сгорели десятки частных домовладений. Эвакуированы более 200 местных жителей, большинство дачников сами покинули опасные зоны. Как пишут argumenti.ru, площадь возгорания составила 170 гектаров.

Тушение идет с земли - задействовали более 400 человек, и с воздуха - самолетом Бе-200 и вертолетами Ми-8, один из них предоставили военные. Накануне авиация сбросила на очаги почти 300 тонн воды. Как сообщили в Рослесхозе, пожар начался в степи, затем огонь перекинулся на лесные массивы.

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