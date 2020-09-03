ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров

08:14
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Задействованы сотни спасателей

В Ростовской области тушат крупные природные пожары вблизи населенных пунктов. С огнем сейчас борются в двух районах - в одном из них введен режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".
От Камчатки до Воронежа: в российских регионах бушуют природные пожары

В среду пламя перекинулось на жилые строения, два человека погибли. Сгорели десятки частных домовладений. Эвакуированы более 200 местных жителей, большинство дачников сами покинули опасные зоны. Как пишут argumenti.ru, площадь возгорания составила 170 гектаров.

Тушение идет с земли - задействовали более 400 человек, и с воздуха - самолетом Бе-200 и вертолетами Ми-8, один из них предоставили военные. Накануне авиация сбросила на очаги почти 300 тонн воды. Как сообщили в Рослесхозе, пожар начался в степи, затем огонь перекинулся на лесные массивы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тушение степного пожара
Тушение степного пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.