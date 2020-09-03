16 лет трагедии Беслана: воспоминания жителей и спецназовцев

В Северной Осетии этой ночью зажгли свечи по числу погибших в той страшной трагедии

3 сентября в России - день солидарности в борьбе с терроризмом. Именно в этот день 16 лет назад произошел штурм школы №1 в Беслане, которую захватили боевики. Акции памяти, посвящённые жертвам терактов, пройдут по всей стране.

Сотни красных гвоздик, зажжённых свечей, мягких игрушек. И слёзы родных погибших здесь, в спортивном зале школы номер один города Беслан. Жертвами того теракта, который стал самой страшной общенациональной трагедией, стали более 300 человек. Из них 186 детей, самому маленькому был всего один годик. На торжественную линейку, посвященную началу учебного года, шли целыми семьями. За каждой этой фотографией погибшего - своя, трагическая, историю.

"В 2004 году две мои сестры пришли в эту школу. Отправлялись торжественно на 1 сентября. Но получилось то, что одна стала инвалидом, а вторая погибла здесь. С тех пор каждый год приходим сюда на нашу вахту. Три дня мы обязаны помнить и помним", - рассказала житель Беслана Георгий Дзгоев.

Раиса Хуадонова лежала в больнице с младшим сыном, когда в канун первого сентября её навестила дочь. Материнское сердце словно чувствовало, что придёт беда.

Надежда Гуриева все два с половиной дня провела в школьном спортзале, под прицелом автоматов террористов. Она работала учителем истории. Вместе с ней были её дети: Борису - 14 лет, Вере - 11. Ире - восемь. Борис и Вера занимались бальными танцами и на праздничной линейке должны были выступить с номером. Выжила только самая младшая.

В ходе того боя, который начался 16 лет назад, в 13 часов пять минут погибли 10 бойцов спецназа. Они собой прикрывали измученных, обезвоженных и напуганных детей, которые в панике пытались выбраться на улицу.

На жаре то ли скотч, которым были привязаны бомбы, отклеился, то ли террористы неаккуратно обращались с дистанционными пультами управления. После прогремевших взрывов началась паника. Выхода у спецназа не было никакого - террористы начали стрелять в спины разбегавшимся заложникам.

"Трагическим событиям сентября 2004 года в этом году будет уже 16 лет. Несмотря на прошедшее время, всё, что происходило там в Беслане, запечатлелось как на фотографии", - рассказал Вячеслав Бочаров, с 1998 по 2010 год сотрудник Управлении "В" ("Вымпел") Центра специального назначения ФСБ России.

Снимок, сделанный во время боя. Выносят спецназовца. Он без сознания. Это Вячеслав Бочаров. Вошёл в здание одним из первых. В бою получил тяжелое ранение в голову и даже сначала значился среди погибших. В новой беслановской школе есть класс, названный в его честь. А старое здание навсегда останется памятником скорби. Детям и их родным, погибшим здесь. И солдатам, которые ни на секунду не сомневались в выборе: жить самому или погибнуть, спасая других.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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