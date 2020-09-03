Москвичам рассказали о погоде в четверг

Жителей столицы ожидает "один неприятный фактор"

В четверг, 3 сентября, москвичей и гостей столицы ожидает комфортная и теплая погода без осадков, заявил синоптик Михаил Леус. Он отметил, что единственным неудобством может стать сильный порывистый ветер.

"Сегодня в Москве очень комфортно. Есть только один неприятный фактор - днем будет временами достаточно плотный, порывистый ветер. А в целом погоду определяет антициклон. Переменная облачность, без осадков, 21-23 градуса тепла в мегаполисе, 19-24 градуса - в Подмосковье", - заявил эксперт.

Скорость ветра в течение дня составит 4-9 метров в секунду, порывы будут достигать 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно начинает понижаться, но пока превышает норму – 755 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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