Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 26 миллионов

Более 17 миллионов пациентов выздоровели

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 26 миллионов. Последние данные обнародовал американский университет Джонса Хопкинса. Эксперты учреждения ведут подсчет на основе информации федеральных и местных властей, а также международных организаций.

Со времени начала пандемии в мире выявлено 26 031 410 случаев COVID-19. Скончались 863 028 человек. Число выздоровевших существенно выше – вылечились 17 291 874 пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирус.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему США - 6 113 359. В Бразилии выявлено 3 997 865 заболевших COVID-19, а в Индии - 3 769 523.

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