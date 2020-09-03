Самый высокооплачиваемый актер мира заразился коронавирусом

Его семья тоже заболела

Голливудский актер Дуэйн Джонсон и его родные переболели коронавирусной инфекцией. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Некоторое время назад актер, его супруга и две их маленькие дочки сдали положительный тест на COVID-19. Дети перенесли болезнь легко, взрослые довольно сложно. "Это была одна из самых сложных вещей, через которую мы прошли как семья", - заявил Дуэйн Джонсон на видео, опубликованном в Instagram.

Дуэйн Джонсон призвал носить маски, соблюдать социальную дистанцию, укреплять иммунитет и не терять оптимизма.

В августе Дуэйн Джонсон занял первое место в рейтинге актеров с самыми высокими доходами. По данным Forbes, за год бывший рестлер заработал 87,5 миллиона долларов.

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