Психолог рассказал, что такое дежавю и зачем оно нужно

Специалист посоветовал искать пользу в странном ощущении

С дежавю сталкивались многие. Это странное ощущение, при котором новые места или события кажутся знакомыми, нередко может поставить в тупик. В переводе с французского дежавю (Déjà vu – фр.) означает "уже видел", что очень точно характеризует необычный феномен.

Психолог Сергей Ключников рассказал, у кого, как и при каких обстоятельствах возникает дежавю. Он отметил, что некоторые люди предпочитают считать этот феномен "вибрациями прошлой жизни", однако ему есть и другое объяснение.

"Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание. Второй момент – человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение", - сказал Ключников.

Также в некоторых случаях дежавю может быть сигналом от интуиции, передает Радио Sputnik. Психолог рекомендовал понять, о чем человеку говорит это ощущение: предостерегает или наоборот подталкивает к действиям, а затем постараться извлечь для себя пользу.

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