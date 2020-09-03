ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Психолог рассказал, что такое дежавю и зачем оно нужно

08:58
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Специалист посоветовал искать пользу в странном ощущении

С дежавю сталкивались многие. Это странное ощущение, при котором новые места или события кажутся знакомыми, нередко может поставить в тупик. В переводе с французского дежавю (Déjà vu – фр.) означает "уже видел", что очень точно характеризует необычный феномен.
Психолог объяснила, для кого счастье – в деньгах

Психолог Сергей Ключников рассказал, у кого, как и при каких обстоятельствах возникает дежавю. Он отметил, что некоторые люди предпочитают считать этот феномен "вибрациями прошлой жизни", однако ему есть и другое объяснение.

"Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание. Второй момент – человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение", - сказал Ключников.

Также в некоторых случаях дежавю может быть сигналом от интуиции, передает Радио Sputnik. Психолог рекомендовал понять, о чем человеку говорит это ощущение: предостерегает или наоборот подталкивает к действиям, а затем постараться извлечь для себя пользу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мужчина
Мужчина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.