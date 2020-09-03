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Российские истребители вскрыли грубейшие ошибки НАТО

08:52
  • четверг
  • 03 сентября 2020

СМИ жестко раскритиковали командование ВВС альянса

Командование ВВС НАТО в Европе подверглось жесткой критике после ряда успешных перехватов самолетов альянса российскими истребителями. Русские доказали, что слова командующего объединенными воздушными силами НАТО Джеффа Харригяна о готовности защищать воздушное пространство альянса ничего не стоят, пишет в статье для Washington Examiner публицист Том Роган.
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Автор заявляет о "немыслимых ошибках" и "серьезном тактическом просчете" альянса. По его словам, Россия особенно не любит полеты самолетов НАТО вблизи Калининграда и своей западной границы. Он задается вопросом, почему тогда американские бомбардировщики летают без сопровождения истребителей - хотя, по мнению Рогана, в НАТО должны были предвидеть высокий риск перехвата В-52 российскими самолетами.

Минобороны России едва ли не ежедневно сообщает о перехватах натовских самолетов вблизи российских границ. Пилоты ВКС России действуют строго в соответствии с международными правилами, подчеркивают в оборонном ведомстве.

Если командующие НАТО не изменят свою тактику, их необходимо заменить, заключает американское издание. Разобраться в ситуации с перехватами Россией самолетов альянса должен министр обороны США Марк Эспер.

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