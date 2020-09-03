ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские журналисты "сделали" Киев российским

09:09
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Сотрудники известного издания "перенесли" украинскую столицу в Россию

Популярный таблоид New York Post по ошибке отнес Киев к российским городам. В издании написали о забавном случае, произошедшем в киевском аэропорту Борисполь 31 августа. Одна из пассажирок рейса из Турции открыла аварийный люк и решила прогуляться по крылу приземлившегося лайнера. На вопросы полиции женщина ответила, что ей было слишком жарко.

"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", - прокомментировали инцидент американские журналисты.

Также в СМИ использовали вариант англоязычного написания "Kiev" вместо "Kyiv", который сейчас активно продвигают украинские власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.