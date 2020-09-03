Американские журналисты "сделали" Киев российским

Сотрудники известного издания "перенесли" украинскую столицу в Россию

Популярный таблоид New York Post по ошибке отнес Киев к российским городам. В издании написали о забавном случае, произошедшем в киевском аэропорту Борисполь 31 августа. Одна из пассажирок рейса из Турции открыла аварийный люк и решила прогуляться по крылу приземлившегося лайнера. На вопросы полиции женщина ответила, что ей было слишком жарко.

"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", - прокомментировали инцидент американские журналисты.

Также в СМИ использовали вариант англоязычного написания "Kiev" вместо "Kyiv", который сейчас активно продвигают украинские власти.

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