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Названы полезные продукты для укрепления вен и сосудов

09:14
  • четверг
  • 03 сентября 2020

От мучного и жирного лучше отказаться

Врач-флеболог и сосудистый хирург Денис Ибрагимов сказал, что пища может оказывать положительное влияние на состояние вен и сосудов. 
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Эксперт посоветовал употреблять еду с большим содержанием витаминов А, С, Е, калия, магния, фосфора и кальция. По его словам, все это есть в цитрусовых, зеленых овощах и кашах. 

"Десерты лучше заменить сухофруктами, ягодами и цукатами. Также не забывайте пить как можно больше свежей воды, это снизит вязкость крови и уменьшит риск возникновения тромбов", - цитирует Дениса Ибрагимова kp.ru

Чтобы предотвратить болезни вен, необходимо заниматься спортом, принимать контрастный душ и регулярно проходить профилактический осмотр у врача. Нельзя переохлаждаться или перегреваться, носить тесную одежду, а также есть жирные и острые продукты.

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