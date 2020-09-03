Названы полезные продукты для укрепления вен и сосудов

От мучного и жирного лучше отказаться

Врач-флеболог и сосудистый хирург Денис Ибрагимов сказал, что пища может оказывать положительное влияние на состояние вен и сосудов.

Эксперт посоветовал употреблять еду с большим содержанием витаминов А, С, Е, калия, магния, фосфора и кальция. По его словам, все это есть в цитрусовых, зеленых овощах и кашах.

"Десерты лучше заменить сухофруктами, ягодами и цукатами. Также не забывайте пить как можно больше свежей воды, это снизит вязкость крови и уменьшит риск возникновения тромбов", - цитирует Дениса Ибрагимова kp.ru.

Чтобы предотвратить болезни вен, необходимо заниматься спортом, принимать контрастный душ и регулярно проходить профилактический осмотр у врача. Нельзя переохлаждаться или перегреваться, носить тесную одежду, а также есть жирные и острые продукты.

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