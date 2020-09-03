В Вашингтоне полицейские в перестрелке убили афроамериканца

Стражи порядка предполагают, что у погибшего было оружие

В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца. Об этом сообщила полиция округа Колумбия. Отмечается, что у погибшего могло быть оружие.

Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм рассказал, что стрельба началась вблизи военной базы Анакостия. Полицейские подошли к автомобилю, внутри которого, предположительно, находились люди с оружием. Пассажиры выскочили из машины и бросились бежать, после чего один из стражей порядка открыл стрельбу и попал в убегающего мужчину. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь, передает РИА Новости.

"На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие. Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время", - заявил шеф полиции.

В конце мая после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Соединенных Штатах начались массовые протесты. Люди требуют у властей справедливого отношения к представителям всех рас. В некоторых американских городах акции закончились беспорядками и мародерством. Позицию американских граждан против расовой дискриминации поддержали в 60 странах мира.

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