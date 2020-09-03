ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Вашингтоне полицейские в перестрелке убили афроамериканца

09:42
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Стражи порядка предполагают, что у погибшего было оружие

В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца. Об этом сообщила полиция округа Колумбия. Отмечается, что у погибшего могло быть оружие.

Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм рассказал, что стрельба началась вблизи военной базы Анакостия. Полицейские подошли к автомобилю, внутри которого, предположительно, находились люди с оружием. Пассажиры выскочили из машины и бросились бежать, после чего один из стражей порядка открыл стрельбу и попал в убегающего мужчину. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь, передает РИА Новости.

"На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие. Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время", - заявил шеф полиции.

В конце мая после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Соединенных Штатах начались массовые протесты. Люди требуют у властей справедливого отношения к представителям всех рас. В некоторых американских городах акции закончились беспорядками и мародерством. Позицию американских граждан против расовой дискриминации поддержали в 60 странах мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полиция США на месте происшествия
Полиция США на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.