ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне стали реже ходить в спортзал

09:33
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Выручка фитнес-клубов упала

После окончания карантина в России не открылись 37% несетевых спортивных клубов. Многие владельцы не справились с финансовыми трудностями, вызванными длительным простоем. 
В Москве открываются фитнес-центры: какие требования ждут любителей "железа"

Как пишет РБК со ссылкой на исследование ИТ-компании "Эвотор", спрос на услуги спортзалов упал из-за пандемии коронавируса. Люди боятся заразиться, некоторые стали работать из дома или уехали за город, к тому же у многих упали доходы. Боясь второй волны коронавируса, россияне не торопятся покупать абонементы. Кроме того, Роспотребнадзор запретил спортивным центрам работать со стопроцентной загрузкой.

По итогам августа спортивные центры заработали на 30% меньше, чем в прошлом году. В Москве до сих пор закрыты 31% несетевых фитнес-центров, а в Петербурге - 45%. 

Вместе с тем эксперты зафиксировали возросший интерес граждан к покупке спортивных товаров. Это говорит о росте числа россиян, которые занимаются спортом дома.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фитнес
Фитнес
Фитнес
Фитнес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.