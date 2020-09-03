Россияне стали реже ходить в спортзал

Выручка фитнес-клубов упала

После окончания карантина в России не открылись 37% несетевых спортивных клубов. Многие владельцы не справились с финансовыми трудностями, вызванными длительным простоем.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование ИТ-компании "Эвотор", спрос на услуги спортзалов упал из-за пандемии коронавируса. Люди боятся заразиться, некоторые стали работать из дома или уехали за город, к тому же у многих упали доходы. Боясь второй волны коронавируса, россияне не торопятся покупать абонементы. Кроме того, Роспотребнадзор запретил спортивным центрам работать со стопроцентной загрузкой.

По итогам августа спортивные центры заработали на 30% меньше, чем в прошлом году. В Москве до сих пор закрыты 31% несетевых фитнес-центров, а в Петербурге - 45%.

Вместе с тем эксперты зафиксировали возросший интерес граждан к покупке спортивных товаров. Это говорит о росте числа россиян, которые занимаются спортом дома.

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