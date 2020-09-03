Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

Самолеты отправятся в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Мальдивы. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, решение предложил оперативный штаб, проанализировав эпидемиологическую обстановку в этих странах. Эксперты исходят из следующих критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.

В Египет пока назначено 3 рейса в неделю. А в ОАЭ и на Мальдивы лайнеры из России будут отправляться дважды в семь дней. Решено также увеличить количество рейсов в Швейцарию – с двух до четырех. 2 рейса "Аэрофлота" в неделю будут летать по маршруту Москва – Женева – Москва, а еще 2 рейса Swiss Air - по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих.

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