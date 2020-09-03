ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем

Летун едва не столкнулся с самолетом

Летающего мужчину с реактивным ранцем разыскивают ФБР и Федеральное управление гражданской авиации США. Неизвестный нарезал круги на высоте 3 тысячи футов (более 900 метров) над аэропортом Лос-Анджелеса, его заметили пилоты двух заходивших на посадку самолетов.

"В настоящее время ФБР и FAA проводят расследование", - пишет газета New York Times. По данным издания, авиакомпания American Airlines отказалась называть имя пилота, сообщившего об инциденте.

Как сообщал ранее телеканал Fox 11, пилот во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса увидел, как мимо самолета на высоте 914 метров и на расстоянии около 300 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем. Позже летающего человека заметил пилот еще одной авиакомпании.

Эксперты, комментируя инцидент, подчеркнули, что очень опасно летать так близко с самолетом - особенно в таком загруженном воздушном пространстве, как аэропорт Лос-Анджелеса. Существует риск столкновения с лайнером или "попадания человека в двигатель".

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