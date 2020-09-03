Десятки пострадавших: в Ростовской области бушуют лесные пожары

В ряде районов региона введен режим ЧС

В Ростовской области из-за природных пожаров погиб по меньшей мере один человек. Ещё почти 50 пострадали. В трёх районах введён режим чрезвычайной ситуации. Десятки домов повреждены пламенем, эвакуированы сотни жителей. Борьба с огненной стихией идёт как с земли, так и с воздуха. В четверг удалось ликвидировать два крупных очага.

Зарево пожара освещает лес. Проселочную дорогу заволокло густым дымом. Огонь вплотную подобрался к населенным пунктам. Этой ночью местным жителям было не до сна. Они вместе со спасателями вышли на защиту свих домов, передает "ТВ Центр".

В трех районах Ростовской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь повредил 15 жилых домов и десятки хозяйственных построек. В Следственном комитете сообщили о двух погибших. По данным правительства области, погиб один человек, 46 - пострадали. На месте происшествия работают криминалисты. Спасатели развернули пункты временного размещения - там готовы принять 300 человек.

Ситуация остается сложной в Тарасовском районе. Там площадь самого крупного лесного пожара возросла с 500 до 700 гектаров. По периметру населённых пунктов работает спецтехника. Развернут оперативный штаб. В светлое время суток распространение огня контролируют с воздуха. Беспилотники патрулируют район. Очаги пожаров тушат с помощью вертолетов и самолетов.

На месте работают около 400 спасателей и больше сотни пожарных машин. По данным к этому часу, удалось локализовать два крупных очага.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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