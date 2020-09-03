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В России отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны

12:07
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Сегодня День воинской славы

75 лет с окончания Второй мировой войны отмечают в четверг в России. В 1945-м году на борту линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии. В нашей стране 3 сентября - День воинской славы.

Тожества начались на Сахалине. В военном параде приняли участие 800 человек - кадеты, бойцы Сахалинского гарнизона и силовых ведомств.

Во Владивостоке рано утром венки и цветы возложили к братской могиле моряков Тихоокеанского флота. Дань памяти погибшим отдали ветераны Великой Отечественной. Затем военные прошли торжественным маршем по улицам города.

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