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Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии

11:50
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Актер в четверг в суде признал свою вину

Пресненский суд Москвы приступил к прениям сторон по делу Михаила Ефремова. Все свидетели уже высказались. И в четверг прокурор озвучил срок наказания для артиста. До этого дня линия защиты строилась на том, что в момент смертельного ДТП за рулем был не Ефремов, но сегодняшнее заседание началось с неожиданных откровений.
Ефремов признал вину в суде

Прения сторон без преувеличения кульминация громкого процесса. И начало сегодняшнего заседания было тоже очень ярким. У здания суда актёра встречала необычная группа поддержки - люди, одетые как на праздник. А вот адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский и сам Михаил Ефремов до начала заседания хранили молчание, передает "ТВ Центр". Зато настоящую информационную бомбу, вероятно, от лица актера подготовил его защитник Эльман Пашаев.

"Ефремов очень хорошую фразу сказал - в момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа и я буду нести наказание по приговору народа, когда уже было совершено преступление. Он сегодня признает свою вину", - отметил он.

И действительно, уже через несколько минут, ещё до начала заседания, Михаил Ефремов сделал заявление в суде: "Ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину". Это очередной кардинальный поворот, ведь до последнего в ходе судебного следствия он заявил, что совершенно не помнит смертельной аварии, утверждал, что на 80% его за рулем не было, так как пьяным он якобы никогда машину не водил. А представленные видеозаписи с места ДТП называл фейком. Более того, в суде выступили двое свидетелей, которые заверяли, что видели актера на пассажирском сидении.

Прокурор, впрочем, уже назвала вину Ефремова доказанной и потребовала для актера 11 лет лишения свободы. Кстати, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что его подзащитные поддержат меру, озвученную прокурором.

Ожидается, что приговор по делу может быть оглашен на следующей неделе.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

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