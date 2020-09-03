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Захарова высказалась о реакции Запада на ситуацию с Навальным

11:49
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Эксперты ранее усомнились в выводах ФРГ по ситуации с Навальным

Информационная кампания против России в ситуации с Алексеем Навальным была подготовлена заранее. Такое мнение высказала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова, отметив, что Западу, вероятно, нужен был лишь повод, чтобы запустить санкционный механизм, передает "ТВ Центр".
Разработчик "Новичка" усомнился в выводах ФРГ по ситуации с Навальным

Ещё 27 августа российская Генпрокуратура обратилась в Минюст ФРГ с официальным запросом. Но никаких подробностей о предварительных диагнозах и ходе лечения Навального в немецкой клинике Москва не получила.

"Складывается впечатление, что кто-то запрещает минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами. Если стоит задача обосновать некие заранее подготовленные ответные меры, о которых ранее уже заявлялось, то становится понятно, почему в ход идут публичное обращение в ЕС и НАТО и даже упоминание ОЗХО", - заявила Захарова.

Накануне Ангела Меркель заявила - оппозиционер якобы был отравлен боевым веществом "Новичок" - и призвала Россию объясниться. Отсутствие внятных доказательств никого, похоже, не смутило. Ряд стран тут же выступили с осуждающими Москву заявлениями. А в США вспомнили дело Скрипалей и призвали принять жесткие меры.

В ЕС и НАТО завили, что в ближайшее время обсудят скоординированный ответ. В то же время ученые, разработавшие "Новичок", утверждают, что в случае его использования симптомы у Навального были бы другими, а попытку увязать эту историю с боевым веществом назвали "политической ерундой".

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