Мишустин отправляется в Минск

Последняя информация о ситуации в Белоруссии

Михаил Мишустин в четверг отправляется в Минск, чтобы обсудить с белорусским премьером непростую ситуацию в республике. И без того напряженную обстановку запад только усугубляет. Все больше стран включаются в санкционную политику.

Под окнами польского консульства в Гродно - пикет. Требование горожан к Варшаве только одно - оставить Белоруссию в покое: "Нам решать, как жить, с кем жить и как воспитывать наших детей. И своих детей мы в обиду не дадим, и не дадим использовать их в своих целях".

Беспокойство старшего поколения вполне объяснимо. Особенно после скандального заявления оппозиции, которая фактически открестилась от тех, кого задерживали в ходе протестных акций. Организаторы митингов, похоже, и не собирались нести ответственность за призывы нарушать закон.

Ровесники этих студентов - еще недавно выпускники вузов - предлагают высказать власти все, что наболело, не в проплаченных стычках с милиционерами, а за столом переговоров. Например, в стенах молодежного парламента.

"Если у молодого человека сегодня есть идеи и предложения, он видит Беларусь в долгосрочной перспективе, он может сегодня воспользоваться нашей площадкой для того, чтобы высказать свое мнение", - отметил председатель молодежного парламента при национальном собрании Белоруссии Егор Макаревич.

Крупный бизнес еще вчера выдерживал нейтралитет. Но после того, как оппозиция призвала граждан не оплачивать счета ЖКХ, не платить налоги, бастовать, владельцы частных компаний, просчитав собственные риски, стали отчётливо понимать, чем могут закончиться политические игры.

"Разговоры, которые сегодня ведутся на тему: "а давайте остановим предприятия, а давайте не будем платить режиму налоги" - ребята, кто будет вашим бабушкам пенсии платить, учителям, которые учат наших детей? Эта позиция, мне кажется, она безответственная", - рассказал бизнесмен Андрей Балабин.

Ситуацию в Белоруссии сегодня, как ожидается, обсудят российский премьер Михаил Мишустин и его коллега Роман Головченко. Встреча запланирована в Минске. Переговоры пройдут на фоне усиления санкций, введённых прибалтийскими странами. Сегодня к ним присоединилась Румыния. Пока думают США и Канада. А Финляндия предлагает объединить усилия для внешнего давления на Минск под флагом ОБСЕ. В парламенте Белоруссии эти меры назвали популистскими.

"Нужно понимать, что любые санкционные режимы - это история вчерашнего дня, их вводили на протяжении всего двадцатого века и в принципе все поняли уже, что они не работают. С другой стороны, для политиков это легкая возможность показать, что они что-то делают, по сути дела, не влияя сильно на эту ситуацию", - рассказал председатель постоянно комиссии по международным делам палаты представителей национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

Вот и оппозиции повлиять на работу белорусских заводов не получилось. Например, автогигант МАЗ сегодня представил абсолютно новую для страны машину. Этот реанимобиль - авторская разработка белорусских инженеров. Теперь его начинают выпускать серийно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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