Как пройдет Всероссийская перепись населения

Будут использованы новейшие технологии

Первый этап Всероссийской переписи населения стартует в октябре. О ходе подготовки рассказали в четверг на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Главная особенность предстоящих мероприятий - использование цифровых технологий. Все преимущества нового формата первыми оценят жители труднодоступных районов. При сборе статистических данных вместо бумажных бланков будут использовать электронные планшеты. Но будут и другие инновации.

"Мы начинаем при проведении переписи экспериментировать с большими данными. И в том числе получим оценку численности населения по всем муниципальным районам и муниципальным округам страны на основе данных операторов мобильной связи. Вот все вместе эти цифровые выводят перепись на принципиально новый, более высокий уровень. Здесь ускоряется и ввод информации, сокращается количество ошибок и сокращается время на подведение итогов переписи, на расчет итоговых результатов", - сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

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