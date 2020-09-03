В Москве завершился кинофестиваль "Будем жить"

Участие в конкурсной программе принимали десятки картин

В Москве подвели итоги девятого ежегодного кинофестиваля "Будем жить". Торжественная церемония закрытия состоялось в Большом Центральном Доме кинематографистов, сообщает "ТВ Центр".

В конкурсную программу вошли работы молодых авторов. Всего больше 30 картин - игровые и документальные фильмы; полнометражные ленты и короткий метр. Фестиваль проводится с 2011 года. За это время он стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в столице.

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