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В Москве завершился кинофестиваль "Будем жить"

12:13
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Участие в конкурсной программе принимали десятки картин

В Москве подвели итоги девятого ежегодного кинофестиваля "Будем жить". Торжественная церемония закрытия состоялось в Большом Центральном Доме кинематографистов, сообщает "ТВ Центр".

В конкурсную программу вошли работы молодых авторов. Всего больше 30 картин - игровые и документальные фильмы; полнометражные ленты и короткий метр. Фестиваль проводится с 2011 года. За это время он стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в столице.

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Московский кинофестиваль "Будем жить"
Московский кинофестиваль "Будем жить"
Московский кинофестиваль "Будем жить"
Московский кинофестиваль "Будем жить"
Московский кинофестиваль "Будем жить"
Московский кинофестиваль "Будем жить"
Московский кинофестиваль "Будем жить"
Московский кинофестиваль "Будем жить"
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