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Как уберечь пожилых людей от интернет-мошенников

09:54
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Пенсионеры часто становятся жертвами злоумышленников

С каждым годом мошенники находят все более изощренные способы обмана, причем многие из них нацелены на людей, которые неуверенно себя чувствуют в интернет-пространстве. В первую очередь от действий злоумышленников страдают пожилые люди. Эксперт по информационной безопасности Евгений Дружинин дал несколько советов, как защитить пожилых людей от мошенников.

В первую очередь специалист посоветовал объяснить близким правила безопасности в Сети и рассказать о самых распространенных ловушках. Важно помочь придумать пожилому человеку уникальные сложные пароли, а также объяснить их важность для защиты информации.

Также Дружинин рекомендовал настроить конфиденциальность в браузере и смартфоне пожилого человека, "научить" виртуальные почтовые ящики определять вредоносные письма и спам.

"Если вы не уверены, что ваш пожилой родственник последует всем советам и будет вести себя осторожно, то возможно настроить так называемый "белый список" - те веб-сайты, которые можно посещать. Остальные сайты не будут открываться вовсе, что позволит свести к минимуму возможность попадания в лапы мошенников", - отметил эксперт.

Также немаловажным является разговор о недопустимости передачи информации о банковской карте чужим людям, сообщает РИА Новости. "Необходимо объяснить, что банковскую информацию нельзя сообщать никаким сайтам, кроме доверенных, ни в социальных сетях, ни в мессенджерах. Кроме того, необходимо обучить пожилого человека не скачивать и не устанавливать никакие приложения себе на смартфон", - добавил Дружинин.

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