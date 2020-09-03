Какие привычные для родителей действия губят детскую психику

Пользователи Сети рассказали о детских травмах

Пользователи сайта Reddit предложили специалистам в области психического здоровья рассказать о действиях родителей, которые могут серьезно сказаться на психике ребенка и причинить вред.

Эксперты посоветовали не наказывать детей за ошибки, в которых они признались, и не стремиться сделать ребенка "идеальным". Также родители не должны мешать развитию самостоятельности у своего чада и всё делать за него – в дальнейшем это приведет к неспособности ребенка принимать решения и брать на себя ответственность.

Не стоит делиться с детьми проблемами взрослых, поскольку ребенок не сможет помочь в их решении, но будет переживать из-за этого. Специалисты добавили, что уметь извиняться должен не только ребенок, но и родители, если они не правы. В противном случае малыш может привыкнуть, что во всем всегда виноват только он.

И, конечно, родители не должны пытаться навязывать детям свои предпочтения и интересы. "Вероятно, маленький Джонни не хочет быть юристом. Давайте не будем делать так, чтобы он ненавидел себя, потому что вы заставили его воплощать в жизнь вашу мечту, а не свою собственную", - сказал один из экспертов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"