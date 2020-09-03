Определены лучшие марки овсяных хлопьев

Эксперты назвали 10 брендов

Специалисты Роскачества проверили овсяные хлопья 23 торговых марок, которые производятся в России и Финляндии.

Все хлопья оказались безопасными. В них не обнаружили токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов, посторонних примесей и вредителей.

Как говорится на сайте Роскачества, только марка "Карачиха" не соответствует нормативам ГОСТа по органолептическим показателям (вкус и запах) и по показателю "влажность".

Лучшими хлопьями признаны бренды "ВкусВилл", "Гудвилл", "Лакоме", "Макфа", "Маркет Перекресток", "Националь", "Пассим", "Увелка", "Ясно солнышко", Myllyn Paras 1928. Эти продукту соответствуют опережающим требованиям стандарта Роскачества.

Производители нескольких каш указали на упаковке неточное время их приготовления. В маркировке указано, что хлпья нужно варить от трех до пяти минут, а в действительности оказалось, что от восьми до 25 минут. Речь идет о марках "Русский завтрак", "Быстров", "Магнит" и "Дикси".

"Самым нежелательным для употребления видом овсянки диетологи считают каши быстрого приготовления, - рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. - Как правило, в них меньше всего питательных и ценных веществ, кроме того, в таких кашах содержатся лишние компоненты в виде сахара, загустителя и др. Регулярное употребление таких овсяных хлопьев может провоцировать ожирение и даже способствовать развитию сахарного диабета".

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