ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Определены лучшие марки овсяных хлопьев

10:58
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Эксперты назвали 10 брендов

Специалисты Роскачества проверили овсяные хлопья 23 торговых марок, которые производятся в России и Финляндии. 
Назван простой способ продлить жизнь на 10 лет

Все хлопья оказались безопасными. В них не обнаружили токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов, посторонних примесей и вредителей.  

Как говорится на сайте Роскачества, только марка "Карачиха" не соответствует нормативам ГОСТа по органолептическим показателям (вкус и запах) и по показателю "влажность". 

Лучшими хлопьями признаны бренды "ВкусВилл", "Гудвилл", "Лакоме", "Макфа", "Маркет Перекресток", "Националь", "Пассим", "Увелка", "Ясно солнышко", Myllyn Paras 1928. Эти продукту соответствуют опережающим требованиям стандарта Роскачества. 

Производители нескольких каш указали на упаковке неточное время их приготовления. В маркировке указано, что хлпья нужно варить от трех до пяти минут, а в действительности оказалось, что от восьми до 25 минут. Речь идет о марках "Русский завтрак", "Быстров", "Магнит" и "Дикси".  

"Самым нежелательным для употребления видом овсянки диетологи считают каши быстрого приготовления, - рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. - Как правило, в них меньше всего питательных и ценных веществ, кроме того, в таких кашах содержатся лишние компоненты в виде сахара, загустителя и др. Регулярное употребление таких овсяных хлопьев может провоцировать ожирение и даже способствовать развитию сахарного диабета".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Овсяная каша
Овсяная каша
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.