Какую технику используют белорусские силовики

Он считает, что экипировки может не хватить

Белорусские силовики, задействованные на протестных акциях, в большинстве случаев используют местную экипировку, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

"В принципе, если посмотреть на технику, применяемую белорусским ОМОНом и его экипировку – всё это у них есть и в большинстве своём собственного производства, например, бронеавтомобили производятся на МАЗе и МЗКТ", - сказал он.

Специалист выразил неуверенность в том, присутствует ли необходимая техника в нужных количествах. В качестве подтверждения своих сомнений он напомнил о недавних словах Владимира Путина, который заявил о формировании резервов для оказания Белоруссии помощи при необходимости, передает РИА Новости.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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