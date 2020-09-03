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Участники испытаний вакцины от коронавируса выписались из стационара

10:29
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Все добровольцы чувствуют себя хорошо

Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершился успешно. У добровольцев после двукратного введения препарата  жалоб на здоровье нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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В ведомстве отметили, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо. Второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом.

В испытании участвовали девять добровольцев. Им ввели препарат повторно  31 августа, а 1 сентября отправили по домам. Таким образом, все участники первого этапа вакцинированы двукратно, сказано в сообщении Роспотребнадзора.

 

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