Участники испытаний вакцины от коронавируса выписались из стационара

Все добровольцы чувствуют себя хорошо

Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершился успешно. У добровольцев после двукратного введения препарата жалоб на здоровье нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо. Второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом.

В испытании участвовали девять добровольцев. Им ввели препарат повторно 31 августа, а 1 сентября отправили по домам. Таким образом, все участники первого этапа вакцинированы двукратно, сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"