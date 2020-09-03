Собянин пригласил школьников к участию в акции "Первоклассный сентябрь"

Это весело и полезно

В Москве запустили акцию "Первоклассный сентябрь", в рамках которой первоклассники смогут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования.

"1 сентября - особенно важный день для первоклашек. От первого впечатления во многом зависит их интерес к учебе. Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию "Первоклассный сентябрь", - написал столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В сентябре первоклассники смогут посетить город профессий "Кидбург", образовательный парк "Кидзания", музей занимательных наук "Экспериментариум", детский центр научных открытий "Иннопарк", парк виртуальных развлечений Arena Space и детские технопарки Москвы.

По словам Собянина, на сайте акции все желающие могут выбрать площадку, отправить заявку и прийти туда в указанное время. Участниками акции, как ожидается, станут 40 тысяч детей.

Мэр Москвы также рассказал, что к началу учебного года в столице построили пять школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детских садов. Некоторые из них возвели на деньги инвесторов.

"Спасибо тем, кто передает городу такие важные социальные объекты. На сегодняшний день мы решили проблему нехватки мест в школах и садиках. Но город растет, меняются наши представления о комфорте, и мы продолжаем строить новые соцобъекты", - написал Сергей Собянин.

Особое внимание градоначальник уделил Новой Москве. Всего за два года в Саларьеве построили школу на 1 150 учеников и детский сад на 220 мест. Раньше там не было ни школ, ни детских садов, напомнил мэр.

Добавим, что детский технопарк "Инжинириум" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана проводит мастер-классы по биотехнологиям, scratch-программированию и робототехнике.

В технопарке "На Зорге" дети смогут смастерить тканевую игрушку и создать из картона макет городских сооружений, в "Менделеев Центре" - провести химические опыты, а в "Траектории взлета" и "Москве" - сконструировать из Lego робота и водный двигатель.

В технопарке "Вертикальный взлет" ребятам расскажут об основах объемного прототипирования и цифровой фотографии.

В технопарке "Мосгормаш" пройдут увлекательные занятия по робототехнике и познавательная игра-викторина на тему космоса.

В "Наукограде" дети и их родители могут сразиться в робофутбол, а также создать архитектурную сказку и полетать на авиатренажере в кабине советского самолета Як-40.

Напомним, что в Москве открыты 14 детских технопарков, у каждого из которых есть свой набор программ. Ежегодно там учатся более 60 тысяч ребят по 29 направлениям. Первую такую площадку открыли в 2016 году.

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