ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: профилактика подростковой преступности является одной из важнейших задач

10:50
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Парламентарий рассказал о наиболее частых преступлениях среди подростков

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов отметил необходимость профилактики подростковой преступности. Об этом он рассказал в интервью изданию "АиФ".

По его словам, через интернет детям, в частности, угрожает вовлечение в деструктивные сообщества, наркоторговлю. Также набирают активность анонимные сайты с педофилами.

Родителям и стражам порядка, по мнению парламентария, нужно тщательней относиться к своим обязанностям, что позволит избежать опасных инцидентов.

Так, в столице в рамках проекта "Безопасный интернет" глав учебных заведений знакомят с механизмами противодействия угрозам в виртуальном пространстве, добавил Щитов.

Депутат также рассказал о наиболее частых преступлениях среди несовершеннолетних. Таковыми считаются школьные теракты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полицейский проводит школьный урок
Полицейский проводит школьный урок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.