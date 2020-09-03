Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: профилактика подростковой преступности является одной из важнейших задач

Парламентарий рассказал о наиболее частых преступлениях среди подростков

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов отметил необходимость профилактики подростковой преступности. Об этом он рассказал в интервью изданию "АиФ".

По его словам, через интернет детям, в частности, угрожает вовлечение в деструктивные сообщества, наркоторговлю. Также набирают активность анонимные сайты с педофилами.

Родителям и стражам порядка, по мнению парламентария, нужно тщательней относиться к своим обязанностям, что позволит избежать опасных инцидентов.

Так, в столице в рамках проекта "Безопасный интернет" глав учебных заведений знакомят с механизмами противодействия угрозам в виртуальном пространстве, добавил Щитов.

Депутат также рассказал о наиболее частых преступлениях среди несовершеннолетних. Таковыми считаются школьные теракты.

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