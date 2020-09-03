Ефремов признал вину в суде

Актер признал себя виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания Пресненского суда признал себя виновником аварии в центре Москвы, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров, отмечает eg.ru. "У меня заявление. Я признаю свою вину", — сказал артист после вопроса судьи о готовности приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев предупредил, что на сегодняшнем заседании артист сделает признание, передает РИА Новости.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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