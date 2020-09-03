В России за сутки выявили еще 4995 случаев COVID-19

Это максимальный прирост за 19 дней

В России за сутки подтверждено еще 4995 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 1 009 995 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

690 новых случаев заражения выявлено в Москве, в Подмосковье - 163, 191 - в Санкт-Петербурге. На 0,5% снизилось число активных случаев - пациентов, которые продолжают лечение.

Прирост в абсолютном выражении стал максимальным за 19 дней, а в относительном выражении он остался на уровне 0,5%, отметили в оперштабе.

Ни одного случая за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах. В Подмосковье, Москве, Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областях, Чечне и Ямало- Ненецком автономном округе прирост составил 0,2-0,3%.

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