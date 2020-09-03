Прокурор отреагировала на признание Ефремова

Гособвинитель считает, что вина актера доказана

В Пресненском суде города Москвы продолжаются судебные разбирательства по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер в зале суда признал себя виновным в аварии.

Прокурор в ответ на слова Ефремова отметила, что считает вину артиста полностью доказанной. "Считаю, что в предъявленном обвинении вина Ефремова полностью доказана", - заявила она.

Теперь гособвинителю следует запросить для актера наказание, которое прокуратура считает справедливым. Согласно Уголовному кодексу, за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее смерть человека, артист может получить до 12 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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