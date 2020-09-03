Антитела к COVID-19 выявлены у всех испытателей вакцины от "Вектора"

Добровольцы чувствуют себя хорошо

Тесты выявили антитела к COVID-19 у добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"У всех 9 добровольцев", - ответили в пресс-службе агентству РИА Новости на вопрос, у всех ли добровольцев выработались антитела.

Как сообщалось, все участники первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", дважды получили инъекцию препарата. Их выписали из стационара, все добровольцы чувствуют себя хорошо.

Напомним, в конце августа Минздрав России уже зарегистрировал одну вакцину от коронавируса. Разработанный центром Гамалеи препарат сейчас проходит пострегистрационные испытания.

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