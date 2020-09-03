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Супруга Порошенко готова попробовать себя в роли мэра Киева

11:37
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Выборы градоначальника пройдут 25 октября

Жена экс-президента Украины Марина Порошенко собралась побороться за пост мэра Киева с нынешним градоначальником Виталием Кличко. Ее кандидатуру выдвинула партия "Европейская солидарность".
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В партии сообщили, что сам бывший президент Петр Порошенко не планирует претендовать на кресло мэра украинской столицы, поскольку в его случае "слишком велики риски проиграть". При этом в городе уже развесили баннеры с его фотографиями, передает РЕН ТВ. Отмечается, что такая реклама направлена на продвижение партсписка в Киевсовет.

Петр Порошенко стал президентом Украины в 2014 году. В 2019 году его сменил нынешний глава страны Владимир Зеленский. В своей политике Порошенко стремился "приблизить" Украину к Европе, вследствие чего поддержал церковную реформу и выступал за ликвидацию русского языка в стране.

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