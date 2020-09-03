Шуфутинский рассказал, как прогуливал учебу с Пугачевой

Певица не нравилась его бабушке

Артисты Михаил Шуфутинский и Алла Пугачева учились на параллельных курсах в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. По словам Шуфутинского, они не были примерными учениками.

"Мы вместе прогуливали занятия. Для нас они казались неважными. Не ходили на философию и политэкономию. Наверное, неправильно делали, но так подсказывала нам наша жизнь", - рассказал Михаил Шуфутинский в программе "Судьба человека".

Иногда Шуфутинский и Пугачева пили вино у нее дома, порой ходили в кино, пару раз он приглашал ее к себе в гости. "Бабушке моей Алла не нравилась из-за коротких юбок", - вспоминает заслуженный артист России.

По его словам, родители держали Пугачеву в ежовых рукавицах, она была девушкой строгих правил.

Напомним, что 3 сентября в шутку называют Шуфутинов день из-за композиции "Третья сентября", которая породила огромное количество мемов.

"Я не мог себе представить такой славы этой песни", - признался певец. Впервые он исполнил ее в 1993 году. Через год телезрители услышали ее во время концерта. Потом Шуфутинский не пел эту песню лет десять. "Она была никому не нужна. Была незрелой для зрителя. Медляк и медляк", - сказал артист.

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