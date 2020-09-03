ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шуфутинский рассказал, как прогуливал учебу с Пугачевой

11:44
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Певица не нравилась его бабушке

Артисты Михаил Шуфутинский и Алла Пугачева учились на параллельных курсах в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. По словам Шуфутинского, они не были примерными учениками. 
Пугачева прослезилась в объятиях Галкина на школьной линейке

"Мы вместе прогуливали занятия. Для нас они казались неважными. Не ходили на философию и политэкономию. Наверное, неправильно делали, но так подсказывала нам наша жизнь", - рассказал Михаил Шуфутинский в программе "Судьба человека". 

Иногда Шуфутинский и Пугачева пили вино у нее дома, порой ходили в кино, пару раз он приглашал ее к себе в гости. "Бабушке моей Алла не нравилась из-за коротких юбок", - вспоминает заслуженный артист России.

По его словам, родители держали Пугачеву в ежовых рукавицах, она была девушкой строгих правил. 

Напомним, что 3 сентября в шутку называют Шуфутинов день из-за композиции "Третья сентября", которая породила огромное количество мемов. 

"Я не мог себе представить такой славы этой песни", - признался певец. Впервые он исполнил ее в 1993 году. Через год телезрители услышали ее во время концерта. Потом Шуфутинский не пел эту песню лет десять. "Она была никому не нужна. Была незрелой для зрителя. Медляк и медляк", - сказал артист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.