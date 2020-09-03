ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпросвещения потребовало разобраться с очередями на термометрию у школ

11:57
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Детей надо принимать в здании

Навести порядок в школах потребовал замминистра просвещения России Виктор Басюк. Поводом для заявления стали очереди у входов в учебные заведения во время измерения температуры у детей.
Московские школы не будут переводить на дистанционное обучение

"Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице… Наведите порядок в своих образовательных организациях", - приводит слова замминистра на совещании Рособрнадзора с региональными представителями пресс-служба Минпросвещения. Басюк напомнил, что скоро в северных и восточных районах температура начнет резко понижаться.

Замминистра также отметил, что, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, измерять температуру у учащихся следует в просторных школьных рекреациях. Необходимо разводить потоки детей и соблюдать социальную дистанцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Школьники с цетами
Школьники с цетами
Первоклассники в школе
Первоклассники в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.