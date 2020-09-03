Минпросвещения потребовало разобраться с очередями на термометрию у школ

Детей надо принимать в здании

Навести порядок в школах потребовал замминистра просвещения России Виктор Басюк. Поводом для заявления стали очереди у входов в учебные заведения во время измерения температуры у детей.

"Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице… Наведите порядок в своих образовательных организациях", - приводит слова замминистра на совещании Рособрнадзора с региональными представителями пресс-служба Минпросвещения. Басюк напомнил, что скоро в северных и восточных районах температура начнет резко понижаться.

Замминистра также отметил, что, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, измерять температуру у учащихся следует в просторных школьных рекреациях. Необходимо разводить потоки детей и соблюдать социальную дистанцию.

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