"Как две сестрички": Лиза Арзамасова показала красавицу-маму

Она молода и прекрасна

25-летняя актриса Лиза Арзамасов выложила в Instagram фотографию со своей мамой Юлией.

На опубликованном снимке Арзамасова обняла маму, а та закрыла глаза. По мнению поклонников, от этого кадра так и веет теплом, солнцем, нежностью.

"Маааааам", - подписала фото звезда "Папиных дочек". Она добавила эмодзи в виде сердечка.

Интернет-пользователи восхитились красотой и моложавостью Юлии. Она скорее похожа на старшую сестру актрисы, чем на ее мать.

- Если бы не написали "маааам", подумала бы, что сестра. Красотки, - пишут в комментариях.

- Какое нежное фото. Лизочка, вы с мамулей прекрасны.

- Две счастливых женщины, две красавицы! Это самое большое счастье на свете.

- Вы обе светитесь, как ангелы! Мамочка очень красивая.

- Как две сестрички. Очень симпатичная мама.

Когда Лиза Арзамасова опубликовала фото с мамой, некоторые СМИ тут же поспешили назвать Юлию будущей тещей Ильи Авербуха. Хотя о свадьбе Арзамасова и Авербух еще не объявляли.

Недавно стало известно, что Арзамасова не первый год встречается с 46-летним тренером по фигурному катанию и бизнесменом. По слухам, Авербух подарил своей молодой возлюбленной кольцо и строит для них новый дом.

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